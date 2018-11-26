Дмитрий Гусев: "Занятия спортом помогают стать эффективнее и выносливее в бизнесе"

Дмитрий, недавно Вы пробежали свой первый Ironman. Во-первых, хотелось бы Вас поздравить с этим достижением! Где проходили соревнования?

Спасибо! Действительно, это был мой первый опыт – полная дистанция Ironman. Я принял участие в соревнованиях "Ironman Barcelona", которые проходили в небольшом городе Калелья, недалеко от столицы Каталонии.



IRONMAN – соревнование по триатлону, или "железная" гонка, которая состоит из трех этапов без перерыва: заплыв (3,86 километра), заезд на велосипеде (180,25 километра) и забег (42,195 километра). Участники должны преодолеть всю дистанцию за 17 часов.

Какие у вас главные впечатления, и будете ли вы участвовать еще в таких соревнованиях?

До этого я участвовал в трех "половинках", есть такие дистанции как "Ironman 70.3", то же самое, только в два раза меньше. После прохождения полной дистанции приходит осознание, что здесь нет абсолютно ничего невозможного, как могло бы показаться. Это все – только функция времени и того, с каким темпом ты проходишь эту дистанцию. Сегодня у меня есть стойкое ощущение, что любой "труп" с дивана можно поднять, и при определенных усилиях и подготовке в течение года он эту дистанцию пройдет. Вопрос времени, сил и энергии, которые он затратит.

Первые ощущения после прохождения дистанции – радость и огромное чувство удовлетворения. Вопрос о том, продолжать ли участие в таких стартах – сложный. У меня в жизни есть две женщины, которые категорически не приветствуют такое участие. Моя жена и мама считают, что можно либо утонуть, либо упасть с велосипеда в состоянии азарта. Да и вообще, по их мнению, всё это в целом не очень полезно. Но сейчас через несколько месяцев после финиша, я не исключаю, что буду и дальше участвовать в таких стартах. Хотя мои спортивные увлечения отнюдь не ограничиваются триатлоном

Я получаю огромное удовольствие от плавания и велосипеда. Существует огромное количество различных велосипедных стартов или кемпов, чем , безусловно, я буду продолжать заниматься.





Вы упомянули плавание и велосипед. Также триатлон предполагает бег. Из этих трех видов спорта, какой ваш самый любимый?

Самый любимый, безусловно, велосипед – это то, от чего я получаю просто физически огромное удовольствие. Я много времени провожу на велосипеде, когда есть такая возможность.

Плавание – это дисциплина, которая привлекает меня меньше, но, тем не менее, я себя абсолютно в ней комфортно чувствую. В принципе, плавание – это та дисциплина, в которой я показываю лучшие результаты относительно других двух видов. Бег – это моя, так скажем, боль, потому что я это а) не могу делать, б) не люблю, но приходится.

Понятно, что пройти триатлон – непростая задача, но еще труднее – к нему подготовиться. Как вам удается совмещать работу в должности председателя правления крупного банка и спорт?

Я начал заниматься спортом или, скорее, физкультурой достаточно активно несколько лет назад, и сначала мне казалось, что будет очень сложно подстроить график, составить так расписание, чтобы можно было регулярно уделять этому время. В процессе выяснилось, что его можно найти всегда, что это всего лишь вопрос организации, тайм-менеджмента и управления своим календарем.

Даже когда я командировке, на отдыхе, или просто вне офиса, я всегда где-то рядом могу найти место, где можно позаниматься спортом. Поэтому правило очень простое: у меня всегда, где бы я ни находился, есть комплект того, что мне нужно для занятий либо плаванием, либо бегом, либо велосипедом, в близком доступе, и я могу всегда найти место, где это можно сделать.

В результате выясняется, что регулярные занятия спортом рано или поздно приводят тебя в ситуацию, когда отсутствие таковых приводит к дискомфорту, к потере интереса, к потере активности, меньшей эффективности.

Сегодня у меня, например, ощущение, что то время, которое я трачу на занятия физкультурой, позволяет мне быть более организованным в рабочем процессе. Твой стандартный день может быть полностью наполнен встречами, либо какой-то работой, но, если ты найдешь полтора или два часа в течение этого дня для занятий спортом, это всего лишь означает, что ты уйдешь с работы на полтора-два часа позже, будешь доделывать дома, вечером или ночью, но возможность такую можно найти всегда.





Таким образом, я правильно понимаю, что достижения в бизнесе и спорте идут рука об руку? Можно ли сказать, что спорт для вас – это ресурс для успеха в бизнесе?

В каком-то смысле, да. Я думаю, что в моем случае занятия позволяют частично или полностью отключить голову от текущих насущных проблем. Например, велосипед – это то состояние, в котором я могу забыть о том, что происходит на работе, и чувствовать себя в этот момент абсолютно комфортно. Мозги прочищаются, после этого ты возвращаешься в рабочий процесс с новыми силами и с новой энергией. Спорт – это один из немногих способов, борьбы со стрессом.

Вы активно тренируетесь без отрыва от работы, были ли у вас какие-то спортивные травмы или другие трудности на пути к своей оптимальной спортивной форме?

Безусловно. У меня есть определённые ограничения по здоровью, которые не позволяют интенсивно заниматься бегом, например. К сожалению, травмы неизбежны. Они есть, и с каждым годом ты чувствуешь, что любая травма зарастает медленнее, так как возраст все-таки имеет значение в этом вопросе. Травмы были, есть и будут. Без этого в спорте никуда.

Но это вас не останавливает?

Нет, пока.

Поддерживает ли вас ваша семья?

Семья, конечно, поддерживает, я правда упомянул вначале, что они сильно переживают за меня, но поддерживают. Они каждый раз хотят поучаствовать в мероприятии, но почему-то всегда что-то мешает этому. Последний раз случилось так, что мои дети были в разных городах, жена была с маленьким ребенком, поэтому мы решили, что возможности поприветствовать меня на финише у них нет. Но рано или поздно, я думаю, что это случится.

Следите ли Вы за другими видами спорта или конкретными спортсменами?

Так сложилось, что сейчас я в меньшей степени уделяю этому времени, но раньше очень любил профессиональный бокс. Я иногда смотрю профессиональный бокс, наблюдаю за ним, наблюдаю за отдельными боксерами. Пожалуй, все, наверное.

Какой последний поединок на ринге Вам запомнился больше всего?

Последний поединок, который запомнился – это бой "Головкин – Альварес". К сожалению, Геннадий проиграл, но посмотрим, будем ждать реванша.







Профессия финансиста или банкира в большей степени предполагает умственную работу, умственный труд. Какие виды спорта, по-вашему, или хобби помогают держать мозг в тонусе?

Я не увлекаюсь шахматами, но думаю, что именно они помогают держать мозг в тонусе, как и другие интеллектуальные игры. На самом деле обычная простая физическая нагрузка несет очень важную функцию. Она разгружает мозг от текучки, снижает стресс и дает необходимые эндорфины.

Известно, что в Совкомбанке много сотрудников серьезно увлекаются спортом. Можете выделить кого-то из коллег?

Многие действительно добились серьезных успехов. Например, у нас есть легенда начала триатлонного движения в России, это – Алексей Панферов, заместитель председателя правления банка. Он был одним из первых представителей нашей страны, кто сделал Ultraman. Соответственно, его успехи, его путь показательный и вдохновляет во многом всех сотрудников.

ULTRAMAN – самое изнуряющее соревнование по триатлону в мире. За три дня участники должны преодолеть 515 километров из них около 10 км вплавь, 420 км на двух разных типах велосипедов (горный и гоночный) и в конце – двойная марафонская дистанция бегом (84 км). Самые известные соревнования по Ultraman проводятся в Канаде и США (Гавайи).



Среди нас также есть невероятный бегун, который каждый раз нас удивляет – Дмитрий Хотимский. Это человек, который начал серьезно увлекаться бегом буквально несколько лет назад. Несмотря на это он показывает сумасшедшие результаты для его возрастной категории. Мы ждем его новых успехов и побед.

В банке второй год подряд мы проводим соревнование, в рамках которого Дмитрий Хотимский бежит полумарафон, а против него бежит одна, либо две команды Совкомбанка эстафетой. 21 человек бежит по километру, а Дмитрий Хотимский конкурирует с этими командами, преодолевая дистанцию самостоятельно.





Вы упомянули об этом соревновании для сотрудников. Есть ли какие-то способы поощрения занятий спортом среди коллег?

В Совкомбанке было несколько таких мероприятий федерального значения, хотя проводятся и много на региональном уровне. Это, в том числе, соревнования, связанные с преодолением максимальной дистанции в бассейне за определенное время.

Совкомбанк также выставлял свои команды для участия в эстафетах по триатлону в Сочи, например. С точки зрения поощрения – у нас в банке существует программа софинансирования расходов сотрудников на занятия спортом.

Что пожелаете читателям – как прийти в спорт, как поднять себя с дивана?

Мне кажется, что люди, которые не занимаются спортом, просто лишают себя огромного удовольствия, эндорфинов, которые они могли бы получать.

Все, что нужно – это сделать первый шаг, потратить от двух до шести недель, когда ты занимаешься спортом, но еще не получаешь удовольствия, в какой-то степени терпишь. Но рано или поздно это приводит к тому, что ты становишься зависимым в хорошем смысле и получаешь положительные эмоции. Это того стоит.

Спасибо, Дмитрий!





Гусев Дмитрий Владимирович

Председатель правления ПАО "Совкомбанк"

В 1998 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности "Финансы и кредит". В 2001 году окончил аспирантуру и защитил диссертацию по теме международного налогообложения, получив степень кандидата экономических наук.

В 1997 году Дмитрий Гусев начал работать в российском представительстве одной из аудиторских компаний "большой шестерки" (сейчас "Big 4") – Coopers & Lybrand. В 2001 году перешел в департамент налогов и права Deloitte в России. В 2005 году стал партнером фирмы и до 2007 года возглавлял группу международного налогообложения по России и странам СНГ.

В 2007 году Дмитрий Гусев получил приглашение войти в команду Совкомбанка. В 2007 году он становится членом совета директоров Банка. До назначения на должность Председателя правления руководил аудиторским комитетом Совета директоров. На сегодняшний день занимает пост Председателя правления ПАО "Совкомбанка", а также является одним из миноритарных акционеров Банка.