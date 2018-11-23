Стало известно о "тайных" полетах Путина над Кремлем

Военные вертолеты над Кремлем появились в рамках учений. За деталями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обращаться в ФСО.

Учения, в том числе и над территорией московского Кремля, – нормальная практика, заверил журналистов Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента не знает, участвовали ли в маневрах люди – или это были манекены.

"Ничего в этом нет экстраординарного. Кремль – это резиденция главы государства. Пусть частично открытая, но резиденция", – пояснил Песков во время брифинга.

Днем ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как вертолеты вылетают с территории Кремля. Один из них нес сетку с грузом, похожим на фигуры людей. О деталях маневров Дмитрий Песков не осведомлен, представитель Кремля порекомендовал журналистам обратиться в Федеральную службу охраны.

Представители прессы пожаловались Пескову, что в ФСО их вопросы оставили без ответа. "Если не отвечают, значит, секретные данные", – заключил пресс-секретарь.

Однако позже в ФСО все же прокомментировали странное видео. В ведомстве утверждают, что ничего необычного не происходило – просто плановые маневры. "Это один из этапов ежегодных учений, мы о них всегда сообщали", – пояснили в Центре общественных связей ФСО агентству ТАСС.

Спросили у Пескова и о достоверности данных о том, что в Кремле построили вертолетную площадку. По словам пресс-секретаря, Владимир Путин летает туда с 2012 года. И удивился, что пресса так "быстро раскопала" эту информацию.