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Общество

Взрыв на кладбище в Москве: много погибших

Фото: Дни.ру
Мощный взрыв потряс утром 10 ноября 1996 года одно из кладбищ на юге Москвы. У могилы известного воина-афганца собрались его друзья и однополчане. С момента убийства Михаила Лиходея прошло ровно два года, но помянуть своего соратника пришедшие к месту его успокоения так и не смогли: в могиле было спрятано взрывное устройство.
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День милиции 10 ноября выдался в тот год прохладным и пасмурным. Пришедшим на Котляковское кладбище казалось, что на улице стоят уже зимние морозы. У могилы убитого в 1994 году в своем доме главы Фонда инвалидов войны в Афганистане Михаила Лиходея собралось много народу, всего около 150 человек: его друзья-однополчане, соратники, родные... Среди них был и новый руководитель фонда Сергей Трахиров.

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Самодельное взрывное устройство мощностью около пяти килограммов тротила было закопано в могиле и расположено таким образом, чтобы взрывная волна, отразившись от поверхности обелиска, нанесла максимальный ущерб собравшимся. Позже эксперты выяснили, что на кладбище сработало безоболочное взрывное устройство фугасного типа

Когда люди встали вокруг могилы и начали произносить речи, прогремел взрыв. На месте скончались 14 человек и более 30 получили ранения. Среди погибших оказались Трахиров и вдова Лиходея – Елена Краснолуцкая, финансовый директор фонда. Взрывная волна разбросала осколки вокруг на 70 метров. В близлежащих домах задрожали стекла, а на месте взрыва осталась воронка глубиной полтора, и шириной до двух с половиной метров.

Фото: commons.wikimedia.org/Виталий Давыдов (CC BY-SA 3.0)

Организатором взрыва суд признал первого руководителя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Валерия Радчикова и двух воинов-афганцев Андрея Анохина и Михаила Смурова. Через четыре года Верховный суд оправдал Радчикова, а год спустя он разился в странной аварии на Минском шоссе. Анохин исчез в неизвестном направлении и в итоге только в 2003 году он был приговорен к 14 годам колонии за организацию взрыва у могилы Лиходея.  

Причиной разборок среди воинов-афганцев, как не трудно догадаться, были большие деньги и контроль за сферами влияния. В 90-е годы государство щедро финансировало общественные и коммерческие организации и фонды, связанные с воинами-интернационалистами. Им предоставлялись налоговые и другие льготы, что привело к неминуемой  криминализации.

Фото: Хамельянин Геннадий/Фотохроника ТАСС

В итоге руководство Российского фонда инвалидов войны в Афганистане накопило в виде банковских счетов и различного рода недвижимости десятки  миллионов долларов. Понятно, что часть средств, выделяемых на  социальную реабилитацию инвалидов, просто-напросто разворовывалась.

Одним из создателей фонда был бывший десантник Валерий Радчиков, потерявший в Афганистане обе ступни. В августе 1992 он был избран председателем фонда, но через год смещен по инициативе своего заместителя Михаила Лиходея, подполковника, лишившегося в 1986 году на Афганской войне ноги и глаза.

Фото: Неменов Александр/Фотохроника ТАСС

Лиходей обвинил Радчикова в отмывании через фонд бандитских денег и растрате и стал привлекать внимание правоохранительных органов к деятельности фонда. Радчиков своего смещения не признал и с верными ему людьми фактически создал альтернативную организацию с тем же названием.

Между ними развернулась борьба за таможенные льготы, предоставляемые государством для инвалидов афганской войны, ну а дальше – началась цепочка преступлений, характерных для той эпохи. Закончилось все в конце 90-х, когда организаторы и руководство фондов перестреляли друг друга, а низший состав перешел в цивилизованный бизнес.

Автор: Александр Комаров11 ноября 2018, 10:01

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