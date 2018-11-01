Черный ящик рухнувшего Boeing подняли из воды

Черный ящик пассажирского Boeing 737 авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в небе над Январским морем 29 октября, был обнаружен под водой на глубине 30 метров. Специалисты поместили его в специальный контейнер, который подняли на поверхность, передает сайт "ТВ Центр". Сообщается, что бортовой самописец не поврежден.

Напомним, на борту потерпевшего крушение лайнера находились 189 человек. В авиакатастрофе никто не выжил.