Волонтеры помогут сохранить культурное наследие

Благодаря добровольцам можно ускорить реставрацию объектов культурного наследия и сделать процесс менее затратным. Об этом заявила депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Культура малой родины" Ольга Казакова, комментируя законопроект, расширяющий возможности по привлечению волонтеров к соответствующей деятельности.



Законодатель отметила, что сейчас волонтеры активно привлекаются к работам по сохранению исторического наследия страны. Законопроект, подчеркнула Казакова, является приоритетным для единороссов и входит в план по реализации поручений президента Владимира Путина Федеральному собранию.

По словам парламентария, законопроект в целом расширяет деятельность волонтеров, делает понятнее и защищеннее работу добровольца на объектах культурного наследия. Помимо прочего, нормативно-правовой акт регулирует перечень деятельности, к которой могут привлекать волонтеров. "Инициатива будет полезна и для развития наших исторических памятников, и, безусловно, повлияет на волонтерскую деятельность", – сказала Казакова, отметив, что законопроект разрабатывался с участием самих добровольцев.

Современная молодежь, заметила парламентарий, активно участвует в сохранении культурного наследия страны, однако старается избегать объектов культурного наследия, дабы не нарушать существующий закон. "Принимая поправки, мы даем легальную возможность нашим волонтерам работать еще и на объектах культурного наследия", – сказала законодатель.





Привлечение волонтеров к поддержанию объектов культурного наследия – один из способов его сохранения в надлежащем состоянии, отметил глава Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артем Демидов.

Он отметил, что добровольцы работают на объектах под наблюдением квалифицированных специалистов. По его словам, принятием закона, расширяющего возможности по привлечению волонтеров к реставрации, депутаты разрешают вопрос взаимодействия между организаторами волонтерской деятельности, органами госвласти, а также собственниками реставрируемых объектов.

В свою очередь, руководитель волонтерского корпуса "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) Московской области Александр Толмачев отметил, что единороссы проводят по всей стране мониторинг состояния культурного наследия. Благодаря поправкам в законодательство, уверен он, расширяется возможность участия добровольцев в реставрационных работах.

Толмачев рассказал, что прошлым летом молодогвардейцы открыли в Калужской области отреставрированный памятник в честь погибших в Великой Отечественной войне. По просьбе местного Совета ветеранов был объявлен сбор средств, разработан проект обновленного памятника. Волонтеры приняли участие в благоустройстве прилегающей территории. "Считаю, что после принятия таких изменений участие волонтеров в работах по сохранению объектов культурного наследия станет еще более масштабным и результативным", – сказал он.