"Осталось несколько дней": россияне в панике из-за срочной смены полиса ОМС

Россиянам следует поторопиться со сменой полиса ОМС. Это надо сделать до 1 ноября.

Подать заявку на оформление полиса ОМС единого образца можно в любом пункте выдачи полисов одной из девяти страховых компаний. Также это можно сделать в офисах многофункционального центра "Мои документы".

Как отмечается в сообщении Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, гражданин имеет право менять страховую компанию не чаще раза в год. Исключение составляют случаи переезда в другой регион.

Россиянам настоятельно рекомендуют как можно быстрее получить полисы ОМС нового образца, единые для всей России. "Кассир магазина не в состоянии знать, как выглядят все валюты мира. Так и здесь: медицинская организация не может помнить, как выглядят старые полисы ОМС 86 регионов России, поэтому я бы рекомендовал всем владельцам старых полисов их поменять", – комментирует предупреждение властей директор Московского фонда ОМС Владимир Зеленский.

Фонд приводит следующие данные: более половины – 6,5 миллиона из 12 с лишним миллионов застрахованных в Москве граждан пользуются полисом ОМС старого образца. Там напоминают, что с момента введения полиса ОМС единого образца в 2011 году начала работать система взаиморасчетов между регионами России по оплате медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что оформить полис ОМС можно в режиме онлайн. Тем, кто не успеет по каким-либо причинам получить документ нового образца до 1 ноября, придется подождать. Обмен возобновится только с 1 января 2019 года, передает RT.