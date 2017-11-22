Польша обезумела от ненависти к России

Польские власти продолжают борьбу с советскими памятниками. Установленную в 1945 году Колонну Победы демонтируют в Старгарде.

Городской совет проголосовал за демонтаж Колонны Победы с одной из площадей города и частичный перенос памятника на военное кладбище. В пояснительной записке к принятому постановлению, которая опубликована на сайте горсовета, необходимость демонтажа объясняется техническим состоянием памятника.

Колонну Победы до 1989 года называли памятником Благодарности. Его установили сразу же после окончания Великой Отечественной войны в честь советских воинов, освобождавших Польшу от фашистских захватчиков.

Железобетонная конструкция высотой 23 метра увенчана звездой в окружении лаврового венка. В 2006 году с памятника убрали портрет Иосифа Сталина, сообщает РИА Новости. Теперь местные власти решили и вовсе избавиться от монумента под предлогом его состояния.

В июле этого года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж всех памятников, пропагандирующих коммунизм, за исключением мемориальных объектов, являющихся элементами захоронений или военных кладбищ. Около двух месяцев назад в столице Польши прошла акция протеста против сноса памятников.



Советские памятники в Польше не только сносят, но и оскверняют. Недавно вандалы разрушили скульптурную композицию в Щирке: на основании памятника злоумышленники нарисовали краской знак Котвицы. Он использовался во время Второй мировой войны как символ независимости Польши. А до этого с памятника советским воинам в польском Сосновце украли металлическую плиту.