В России уничтожили 500 килограммов опасных суши и роллов

После большого количества жалоб специалисты Роспотребнадзора проверили предприятия сети "Суши Wok" и обнаружили огромное количество нарушений, передает EG.ru. У части продуктов, которые использовали повара этой сети, истек срок годности, часть не имели никакой маркировки или документов, тесты показали, что многие из этих продуктов содержали кишечную палочку. В результате 75 точек сети были закрыты на разный срок, были выписаны штрафы на два миллиона рублей и уничтожено 500 килограммов потенциально опасных для здоровья продуктов.