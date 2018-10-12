Призрак кота выгоняет хозяина из дома (видео)

Триллер с участием кота-призрака напугал пользователей Reddit. Владельцу дома, камеры наблюдения которого запечатлели привидение, советуют срочно сменить жилье.

Кот появился во дворе среди ночи. Животное спокойно обошло территорию, затем внимательно посмотрело в камеру и растворилось в воздухе.

Большинство зрителей эти кадры шокировали. Автору ролика рекомендуют переехать в другой дом. "Вскоре вы проснетесь и увидите неприятный сюрприз в виде мышей-призраков. Уходите, пока можете", – посоветовал один из комментаторов.

Общую атмосферу, как всегда, испортили скептики. Они заявили, что вполне правдоподобных объяснений может быть несколько. Скорее всего, кот просто юркнул в куст или же это техническая неисправность камеры. Однако любители историй о потустороннем не сдаются, пишет Life.ru.