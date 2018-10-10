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Общество

Турчак займется подготовкой "Лидеров России"

Андрей Турчак. Фото: er.ru
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак станет наставником во втором конкурсе "Лидеры России". Сегодня, 10 октября в Москве начался прием заявок на новый конкурс управленцев сезона 2018-2019 года.
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По словам Турчака, конкурс "Лидеры России" уже зарекомендовал себя как магистральная площадка по созданию активных социальных лифтов для руководителей нового поколения. "Нововведения, такие как повышение возрастной планки участников до 55 лет, участие в конкурсе топ-менеджеров ведущих компаний страны, безусловно, сделают проект еще более востребованным и результативным", – заявил политик.

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Он напомнил, что по итогам первого конкурса руководство "Единой России" поставило региональным отделениям партии задачу привлечь к работе максимальное количество финалистов конкурса. В частности, один из них – Ильнар Гирфанов – возглавил программно-идеологический департамент политуправления ЦИК "Единой России".

Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" стал одним из проектов платформы "Россия – страна возможностей", которая нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, различных общественных инициатив, а также на развитие волонтерского движения. Конкурс проводится по поручению президента Владимира Путина.

Требования к участникам в этом году смягчились: заявку могут подавать теперь и соотечественники, живущие за рубежом, а предельный возраст соискателей увеличен до 55 лет.

Фото: vk.com/leadersofrussia

Значительно расширился состав наставников, с которыми победители конкурса смогут общаться и работать. В прошлом сезоне их было около 60 человек, в этом – порядка 90. Среди них: глава администрации Антон Вайно, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, министры обороны и иностранных дел, руководители госкорпораций и крупных компаний, депутаты, губернаторы и руководители вузов.

Конкурс "Лидеры России" проводится уже второй раз. Первый стартовал год назад и завершился в феврале. Около семи десятков участников первого сезона получили назначения в правительстве и регионах.

Автор: Александр Комаров10 октября 2018, 19:03

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