"Единая Россия" просит разобраться с одиозной памяткой первоклассникам
Координатор партийного проекта "Крепкая семья" Ольга Окунева просит Минпросвещения разобраться в ситуации с одиозной школьной памяткой. Депутат направила официальный запрос в ведомство.
По словам Окуневой, в памятке родителям первоклассника советуют не ожидать, что в школе их ребенка полюбят, будут о нем заботиться и разовьют его способности и творческий потенциал. Родителей готовят к тому, что основной компонент школы – это дисциплина и повиновение.
"Напротив, школа – это дом знаний, а также важнейший механизм социализации, в котором главный – сам ученик. Памятки родителям должны составлять профессионалы и специалисты", – считает парламентарий.
Ольга Окунева напомнила, что в структуру нацпроекта "Образование" включено 10 федеральных проектов, в частности, "Успех каждого ребенка", который направлен на развитие и выявление талантов детей через общее и дополнительное образование.
Запрос в министерство был подготовлен после обращения обеспокоенных родителей о распространении памятки в дошкольных учреждениях в нескольких регионах, в частности, в Санкт-Петербурге, в Нижегородской и Ивановской областях.
Партийный проект "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей, создание условий для благополучного детства. Под контролем единороссов также находятся дети-сироты, партия оказывает содействие их семейному устройству.
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