"Единая Россия" просит разобраться с одиозной памяткой первоклассникам

Памятка первоклассникам противоречит целям национального проекта "Образование", в ней представлено абсолютно одиозное мнение о школе как образовательном институте. "Единая Россия" просит Министерство просвещения дать оценку этому наставлению для школьников и их родителей.

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