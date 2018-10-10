На украинскую журналистку напали во время акции протеста
Корреспондент освещала акцию протеста, которую проводили у здания МВД Украины члены запрещенной в России экстремистской организации "С14". Митинг собрал около 50 радикалов.
В какой-то момент неизвестные подбежали к журналистке телеканала NewsОne и облили ее кефиром. Девушка в эфире пожаловалась на то, что промокла вся – не только пальто, но и джинсы с кроссовками. Нападавшие пытались скрыться, но одного полиции удалось задержать.
Поводом для акции радикалов послужил взрыв в квартире их координатора Сергея Мазура. Протестующие подрались с полицией, один человек ранен, передает РИА Новости.
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