"Ребенка" Максаковой приговорили в России

В России закрыли астраханский общественный благотворительный фонд экс-депутата Госдумы, оперной певицы Марии Максаковой. Решение суда о ликвидации вступило в законную силу.



По словам представителя Кировского районного суда Астрахани, стороны не стали обжаловать вердикт. Суд принял к рассмотрению исковое заявление регионального управления Минюста России с требованием ликвидировать фонд Максаковой еще в начале ноября 2017 года, пишет РИА ФАН.

В конце ноября суд принял решение о закрытии детища бывшего депутата Госдумы и об исключении данных о нем из единого государственного реестра юридических лиц. Решение суда вступило в законную силу 8 января, передает РИА Новости.

Благотворительный фонд оперной певицы был учрежден в Астрахани в 2010 году. Его задачами были помощь талантливым молодым исполнителям, сохранение и развитие культуры региона, проведение тематических мероприятий.

Публикация от Дина (@dina_makeup_hair) Окт 19, 2014 at 4:54 PDT

Напомним, Мария Максакова в 2016 году уехала из России на Украину вместе с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Свой отъезд он мотивировал политическими причинами. Однако в Следственном комитете это расценили как попытку скрыться от следствия. Вороненкова заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

Политика убили в центре Киева 23 марта 2017 года. По некоторым данным, с тех пор певица в Россию не возвращалась.