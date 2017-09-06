На Украине нашли "гениальный" способ поднять рождаемость

Мэр украинского Чернигова Владислав Атрошенко придумал радикальный способ улучшения демографической ситуации в стране. Он призвал считать украинцами только тех граждан, у которых не менее трех детей.

По словам чиновника, демографическую ситуацию в стране нужно "немедленно корректировать". Но решать проблему мэр Чернигова предложил не повышением уровня жизни и разного рода социальных гарантий. Главный инструмент в борьбе с низкой рождаемостью, уверен он, – это украинский патриотизм. Причем в самом "беспощадном" его варианте.

Атрошенко уверен: украинцем не может считаться тот, кто не сумел родить и воспитать хотя бы троих детей. Эту мысль глава Чернигова предлагает внушать жителям страны еще со школьных лет. "Патриотизм должен быть выражен не только в словах и геополитических отношениях. Чтобы минимум три ребёнка в семье. Чтобы девушка или парень вырастали, зная, что если у них не будет троих детей – значит, они больные, какие-то не такие, они вообще не украинцы", – рассуждает чиновник на своей странице в Facebook.





При этом позиция Атрошенко вызвала весьма негативную реакцию в Сети. Многие комментаторы отметили, что в таком случае украинцем не может считаться и сам градоначальник, поскольку воспитывает всего лишь двоих детей. Другие комментаторы предположили, что Атрошенко может страдать психическим заболеванием и нуждаться в лечении в соответствующих учреждениях.

Напомним, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что украинцы стремительно нищают. Всему виной, уверен он, – национальные традиции, а именно привычка много есть. "Когда мы говорим, что немцы тратят на питание 14%, а мы – 50%, тот тут система приоритетов", – заявил он. А раз так, то для того, чтобы поднять катастрофически упавший за годы после "революции достоинства" уровень жизни, гражданам страны необходимо поменьше питаться.

