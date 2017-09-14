Лукашенко призвал "нагнуть" тунеядцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь напомнил чиновникам о необходимости выполнения так называемого декрета о тунеядцах. Тех, кто не хочет работать, глава государства предложил "наклонить" и привлечь к труду.

На встрече с региональными руководителями Лукашенко в очередной раз вернулся к теме безработицы. Глава государства напомнил, что никто не отменял требование декрета №3, который в народе прозвали декретом о тунеядцах. Президент считает, что контролировать выполнение этого документа должны власти на местах, сообщает агентство "Белта".

"Не из Минска надо управлять этими процессами. Кому-то надо помочь, кого-то надо за руку привести на работу, кого-то перепрофилировать, обучить новым специальностям, а кого-то просто наклонить", – сказал он. И напомнил о поставленной ранее задаче по увеличению средней заработной платы в Белоруссии до одной тысячи белорусских рублей (около 30 000 российских).

Тунеядцы не дают покоя Лукашенко с начала 2017 года. Тогда по инициативе президента Белоруссии был принят специальный декрет. Согласно документу, граждане страны, не работающие более полугода, обязаны заплатить в государственную казну около 200 долларов. Новый налог вызвал возмущение в стране: в феврале в Минске и других городах прошли массовые акции протеста жителей республики, которые не считают себя тунеядцами и дармоедами.

Возмущение граждан было связано с тем, что рабочих мест в Белоруссии не хватает, а власти тем временем говорят по телевидению о том, что для жизни в развитой стране необходимо делиться с государством. В первый месяц действия декрета требуемый налог уплатили лишь 40 тысяч человек, но президент Лукашенко пообещал найти в республике 400 тысяч, как он выразился, дармоедов, то есть в десять раз больше.

В августе 2017 года Лукашенко вновь напомнил подчиненным, что людей надо приучить к труду. "Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы – и пошел работать. Пусть на меня не обижаются", – сказал президент.