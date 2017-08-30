Путин тепло поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России тепло поздравил своего белорусского коллегу с днем рождения. Владимир Путин пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и дальнейших успехов, передает RT.
Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер и глава Белоруссии провели телефонный разговор. Политики обсудили вопросы двусторонних отношений и международную повестку дня, а также график предстоящих встреч.
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