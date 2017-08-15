Дело ударившего журналиста в День ВДВ москвича передали в суд

Дело по статье "Побои", возбужденное в отношении 32-летнего жителя Москвы, который в прямом эфире из парка Горького в День ВДВ ударил по лицу журналиста, передано в суд для рассмотрения по существу, передает сайт НТВ.Ru. Напомним, инцидент произошел 2 августа.

Корреспондент попросил нетрезвого мужчину не мешать съемкам, а в ответ получил удар кулаком по лицу. Позже выяснилось, что к ВДВ напавший отношения не имеет.



