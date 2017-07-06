Скалолазка без ноги снялась голой

Американка Кирсти Эннис, покорившая Килиманджаро с ампутированной ногой, снялась в откровенной фотосессии. Она предстала полностью голой для журнала ESPN Body.

Девушка потеряла ногу в результате падения вертолета во время службы в морской пехоте. Ее ногу заменили на роботизированный протез, а сама она, несмотря не увечье, решила заняться экстремальным увлечением.

Она увлекалась скалолазанием и стала первой женщиной, покорившей Килиманджаро с ампутированной выше колена ногой.

"Есть только три спорта: коррида, автогонки и альпинизм; все остальные просто игры", – цитирует на своей страничке в Instagram писателя Эрнеста Хемингуэя Кирсти.

Публикация от Kirstie Ennis (@kirstie_ennis) Июн 30 2017 в 4:48 PDT

Публикация от Kirstie Ennis (@kirstie_ennis) Сен 6 2016 в 7:37 PDT

Девушка поделилась со своими подписчиками новостью об откровенной фотосессии для журнала: "Когда @espn попросил меня быть частью их #BodyIssue , я был рада, что удостоена этого". Она отметила, что многие считают ее сильной, хотя таковой, по словам скалолазки, ее делают именно окружающие.

"Именно вы контролируете обстоятельства, а не они вас. Найдите свою страсть, и пусть она поглотит вас… Я уверяю вас, что вы способны делать все, что душе угодно. Спасибо всем!", - пишет Эннис. Также бывший морпех призвала тех, кому не нравятся ее протезы и татуировки, просто не смотреть ее фото.