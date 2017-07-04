В России продают единственный в мире спиннер за миллион рублей

Бренд аксессуаров уровня "люкс" анонсировал выпуск нескольких в прямом смысле драгоценных моделей спиннеров. По предзаказу уже доступны игрушки с триколором, черепом, с бриллиантами и хит сезона – спиннер из чистого золота ценой в миллион.

Caviar уже разместил на своем официальном сайте четырех топовые модели спиннеров. Среди них – патриотичная с цветами российского триколора и гербом, брутальная с черепом и карбоновыми вставками, ювелирная с бриллиантами. Для ценителей забавы уже доступен предзаказ игрушки, выполненной из ста граммов чистого золота: ее цена почти миллион рублей.



Эксперты уже назвали Россию вторым в мире рынком по объемам продаж спиннеров: первыми оказались США. Поймав волну, российский лакшери-бренд решил продемонстрировать свой уникальный взгляд на медитативную игрушку. И дизайнеры Caviar разработали несколько уникальных концептов.

"Caviar Spinner Tricolor" представляет собой покрытый золотом спиннер, на "лепестках" которого расположены вставки, покрытые ювелирной эмалью красного, синего и белого цветов – как на государственном флаге России. В центре выгравирован двуглавый орел. Эта игрушка выставлена на продажу за 15 тысяч рублей.

Цинковый "Caviar Spinner Carbon" декорирован изображением черепа. Его черные "лопасти" по замыслу дизайнеров должны говорить о некой "брутальности" владельца.

Позолоченный "Caviar Spinner Diamonds" просто и без затей вымощен бриллиантами. Стоит такая игрушка всего сто тысяч рублей.

"Caviar Spinner Full Gold" пока что самый дорогой спиннер в мировой истории. Он полностью отлит из золота 750 пробы. Чтобы изготовить такую игрушку, потребуется около ста граммов драгоценного металла. Владельцы бренда Caviar утверждают, что эта модель будет выпущена в единственном экземпляре. Предзаказ на нее уже доступен на официальном сайте марки.