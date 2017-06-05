Вдова Ельцина назвала 90-е годы святыми

Вдова первого президента России Наина Ельцина прокомментировала период правления ее супруга. По ее словам, 90-е годы следует считать "святыми".

Наина Ельцина признала, что жить в 90-е годы было чрезвычайно тяжело. "Но все-таки пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова. И это стало основой для дальнейшего развития демократии и страны", – цитирует ее агентство "Интерфакс".

В связи с этим вдова первого президента России считает, что следует "поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру". По ее мнению, люди, которые жили в то время, делают эти годы не "лихими", а "святыми".

Также она уверена, что экономическая реформа Егора Гайдара в те годы была необходима. "Как и у хирургов с тяжелым больным, – а развалившаяся страна именно такой была – шоковая терапия была необходима для того, чтобы резко перейти на новый уровень", – пояснила Наина Ельцина. При этом она признала, что "нельзя было призвать людей: потерпите два-три года".

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Ну как, на булку без плесени я тогда молился, да. — Грех и Гортанобесие (@HaroHaroGenki) 5 июня 2017 г.

Относительно будущего нашей страны вдова первого президента России высказалась крайне оптимистично. "Я люблю свой народ, я люблю свою страну и верю, что все будет хорошо", – заключила она.

Наина Ельцина подписывает свои мемуары "Личная жизнь". pic.twitter.com/XRFedGquaf — Ельцин Центр (@yeltsincenter) 5 июня 2017 г.

Отметим, что Наина Ельцина 5 июня 2017 года представила свою книгу "Личная жизнь". По ее словам, она попыталась вложить в автобиографию историю от 30-х годов до последних лет существования СССР. "Наконец, подошли годы, когда можно и нужно рассказать следующим поколениям о нашей жизни", – рассказала она.