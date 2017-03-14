Владимир Путин наградил орденом Наину Ельцину

Президент России Владимир Путин наградил вдову Бориса Ельцина орденом Святой Великомученицы Екатерины. Бывшая первая леди страны была представлена к награде за вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительности, передает Flashnord.

Напомним, что 14 марта 2016 года Наина Ельцина отмечает 85-летие. Ранее она была удостоена национальной премии "Олимпия" в номинации "Честь и достоинство".