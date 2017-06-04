Патриарх Кирилл раскрыл секрет связи со Святым духом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о возможностях подключения к духовному миру. По его словам, мобильный телефон в этом случае не помощник.

Патриарх Кирилл выступил в Троице-Сергиевой лавре по случаю дня Святой Троицы. По словам главы РПЦ, в подключении к духовному миру не помогут ни гаджеты, ни сила разума, ни научно-технический прогресс.

"К этой божественной силе мы подключаемся через нашу веру, через крещение и миропомазание, через молитву", – рассказал патриарх. По его словам, голос Божий в нашей жизни часто звучит громче чем голос, который мы слышим по телефону.

Патриарх Кирилл уверен, что верующий, который в трудную минуту обращается к Богу, обязательно получает ответ. "А если бы не получали ответа, никто бы из нас сегодня на этой площади не стоял, да и храмов бы этих не было, никто бы не строил эту красоту. Все это делается именно потому, что люди разумом и сердцем чувствуют Божие присутствие", – цитирует священнослужителя "Интерфакс".

Публикация от РПЦ (@rpc.ru) Май 30 2017 в 8:04 PDT

Напомним, в 2013 году патриарх Кирилл раскритиковал блага цивилизации. "Много в жизни можно с легкостью проиграть, если слабый дух. Вот Церковь и призывает людей, современных людей, расслабляемых благами цивилизации, воспитывать свой дух, становиться духовно сильными. Тогда у нас многое получится", – уверен он.