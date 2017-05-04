Россиянам запретили вешать георгиевские ленты на авто

В преддверии Дня Победы в России ужесточили правила ношения георгиевских лент. Теперь их нельзя прикреплять к сумке или автомобильной антенне.

Общественное движение "Волонтеры Победы" опубликовало новый регламент ношения георгиевских лент. Согласно документу, теперь праздничный символ можно закреплять только у сердца. При этом по-прежнему "не допускается ношение ленточки в испорченном виде, на голове и ниже пояса".

Журналист Екатерина Шульман на своей странице в Facebook отметила, что подобные ограничения снижают желание носить георгиевскую ленточку. Она предположила, что новые правила связаны со "снизившимся энтузиазмом граждан".

На "неправильном" ношением ленточки в апреле 2017 года поймали и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он рассказал, что уже на протяжении восьми лет прикрепляет ее к сумке. "Я ею горжусь. И мне не хотелось бы, чтобы меня кто-то наказывал за то, что я ношу георгиевскую ленточку", – заявил он.

Отметим, что в 2015 году аналогичный регламент запрещал носить ленточку на голове и ниже пояса. При этом прикреплять ее к сумочке или антенне автомобиля разрешалось. "За десять лет черно-оранжевые ленточки стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне и напоминанием о той цене, которую пришлось за нее заплатить", – говорилось в обращении к жителям страны.

Как же неэтично все вокруг носят георгевские ленточки����‍♀️ #георгиевскаяленточка — Katerina Shtokalova (@I_am_shtokalova) 4 мая 2017 г.

Напомним, ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России 24 апреля. Волонтеры общественных движений бесплатно раздают символы победы и предлагают закрепить их у сердца.