Дождь парализовал движение в Москве

Жители столицы жалуются на неожиданный дождь, который испортил им планы на вечер. Осадки не только парализовали движение на дорогах Москвы, но и привели к коллапсу в метро.

По данным "Яндекс.Пробок", ситуация на столичных дорогах оценивается в 9 баллов. В официальном Twitter-аккаунте сервиса сообщается, что такого уровня пробки достигли в мае впервые. "Дождь пошел в самый час пик", – добавили представители сервиса.

Испугавшиеся дождя и пробок жители столицы решили воспользоваться услугами общественного транспорта, однако это привело лишь к усилению коллапса. Ранее москвичи пожаловались корреспондентам Dni.Ru, что движение людей в некоторых переходах метро оказалось полностью заблокировано. В частности, затруднения возникли на станциях "Белорусская" и "Серпуховская".

Как только я собираюсь начать бегать, начинает идти дождь. Простите, больше не буду собираться, чтобы была хорошая погодка ☀️ — маша (@masha__red) 24 мая 2017 г.

Неожиданный дождь также повлиял на работу столичных аэропортов. По данным "Яндекс.Расписания", в Домодедово уже отменили четыре рейса, еще девять были задержаны. Сообщается, что в Шереметьево также отложили восемь рейсов.

Ох уж эти чудесные, неописуемые запахи человеческих тел в метро, когда сперва сильно потеплело, а потом резко начался дождь �� — oh no (@traumende_) 24 мая 2017 г.

Напомним, сотрудники Гидрометцентра ранее обещали жителям столицы в среду, 24 мая, теплую погоду и кратковременные дожди. Согласно прогнозу, ветер в течение дня должен был дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Дети играли во дворе в войнушку водяными пистолетами, но пошел дождь и всех убил. — Клим Ломов (@renaMotyk) 24 мая 2017 г.

Тем не менее в МЧС уже предупредили об усилении ветра в Подмосковье до 17 метров в секунду, передает агентство "Москва". Также в пресс-службе подмосковного управления ведомства сообщили, что "в ближайшие часы с сохранением на вечер 24 мая на территории Московской области ожидаются сильные осадки (дождь, гроза)".

Пользователи социальных сетей также возмущены неожиданным выпадением осадков. "Дай бог, за сегодня весь дождь выльется, а завтра будет тепло! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!" – в надежде написала в Twitter Шизофреничка‏.