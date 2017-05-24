Российские школьники удивили мир на конкурсе Intel ISEF
В жюри конкурса вошли ученые из Европы и США с мировыми именами. Именно поэтому его по праву называют "малой Нобелевской премией". Американское химическое общество вручило награду четвертой степени и приз в 1000 долларов Александре Самойловой и Марии Макаровой из Московского химического лицея. Девушки также получили первый приз Научно-исследовательского общества "Сигма Хи" и приз в 2000 долларов. Наконец, их работа была высоко оценена жюри Grand Award Intel ISEF 2017 и заняла второе место в общем конкурсе работ химического направления.
Почетного упоминания Американским химическим обществом удостоились Герман Чхетиани и Ольга Устиненко. Награда Американского математического общества второй степени и приз в 1000 долларов достались Савелию Новикову из Санкт-Петербурга. Он также получил награду четвертой степени от жюри конкурса в области математики.
Награды Американского математического общества третьей степени и приз в 500 долларов получили петербуржец Дмитрий Михайловский и москвич Егор Морозов. От Китайского научно-технического общества приз в 1200 долларов получила Валерия Лебедева из подмосковного Королева.
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