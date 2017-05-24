Путин дал совет россиянам

Президент России Владимир Путин выступил с речью на завершении традиционной церемонии вручения государственных наград в Кремле. "Наш знаменитый тренер (Татьяна Тарасова) выступая, сказала: "Верьте в нас, и мы победим!" Мы верим в себя и побеждаем. Так может сказать любой из сегодняшних награжденных", – цитирует ТАСС главу государства. Также он поблагодарил получивших награды ученых, парламентариев, спортсменов, деятелей культуры за то, что те дают хороший пример всем россиянам.