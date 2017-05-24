В Москве снова выпадет снег

В конце недели в московском регионе ожидается снег. В воскресенье, 28 мая, столбики термометров опустятся до +10 градусов днем и до 0 градусов ночью. При этом возможен дождь со снегом, пишет газета "Известия".

До пятницы в Москве и Подмосковье сохранится теплая погода. Температура будет колебаться от +22 до +24 градусов.