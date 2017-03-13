Путин позвал Ельцину отметить юбилей в Кремле

По инициативе Владимира Путина 14 марта в Кремле пройдет торжественный прием в честь Наины Ельциной. Вдова первого президента России отметит 85-летний юбилей.

В Кремле соберутся действующие руководители страны, друзья и подруги Наины Ельциной, сотрудники фонда имени первого президента, а также люди, которые работали с самим Борисом Николаевичем. Известно, что она сама составляла список приглашенных.

Владимир Путин относится к Ельциной с большим уважением и примет участие в празднике, после которого она пригласит близких домой на чай с пирогами.

Празднование юбилея вдовы первого президента России не ограничится приемом в Кремле – телеканалы подготовили к этой дате несколько фильмов. Накануне, 12 марта, НТВ показал интервью с ней в программе "Итоги недели", а "Россия 1" – фильм "Наина Ельцина. История в любви".

Как писали Dni.Ru, в преддверии юбилея Наины Ельциной в свет вышла книга ее воспоминаний, в которой впервые представлены неизвестные ранее факты жизни Бориса Николаевича. Оказывается, первый президент новой России не собирался идти на второй президентский срок из-за проблем со здоровьем и желания дать дорогу молодым. Однако обстоятельства сложились так, что Ельцину пришлось изменить решение.

Как пишет в своей книге под названием "Личная жизнь" Наина Ельцина, президента насторожил успех коммунистов на парламентских выборах. Все понимали, что в такой ситуации пост главы государства, скорее всего, займет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Чтобы этого не допустить, Ельцин решился выдвинуться на второй срок.