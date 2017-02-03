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Москвич спас кошку из ледяного плена

Фото: GLOBAL LOOK press/G. Rentsch
В практике ветеринарных врачей, помимо прививок и операций, встречаются необычные случаи. Одной из таких историй поделились сотрудники Бабушкинской участковой ветеринарной лечебницы.
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По данным комитета ветеринарии Москвы, недавно в Бабушкинскую клинику обратился житель Северо-Восточного округа столицы. Он принес в лечебницу дворовую кошку, которую освободил из ледяного плена.

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Мужчина рассказал медикам, что наткнулся на несчастное животное  у входа в подъезд. Кошка отчаянно перебирала лапами, но не могла сдвинуться с места – ее шерсть на животе и хвост оказалась примороженной к ледяной корке на поверхности земли.

Накануне днем в городе была оттепель, снег у подъезда растаял и образовал небольшие лужицы. Ночью ударил мороз. Пока кошка спала, мокрая шерсть на хвосте примерзла к земле. Все попытки несчастной вырваться из плена самостоятельно оказались тщетными.

В это время ей на помощь и подоспел сердобольный москвич. Мужчина аккуратно отколол кусок льда вокруг хвоста кошки и решил показать пострадавшую врачам. Он привез ледяную пленницу в ветеринарную клинику.

Медики диагностировали у животного обморожение хвоста и задних лап – от пальцев до скакательного сустава. Врач назначил консервативное лечение. К сожалению, часть хвоста пушистой "снегурочки" впоследствии пришлось ампутировать.

В настоящее время четвероногая пациентка пошла на поправку. На улице она больше не ночует, а живет у своего спасителя.

3 февраля 2017, 15:59

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