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Москвич спас кошку из ледяного плена
По данным комитета ветеринарии Москвы, недавно в Бабушкинскую клинику обратился житель Северо-Восточного округа столицы. Он принес в лечебницу дворовую кошку, которую освободил из ледяного плена.
Мужчина рассказал медикам, что наткнулся на несчастное животное у входа в подъезд. Кошка отчаянно перебирала лапами, но не могла сдвинуться с места – ее шерсть на животе и хвост оказалась примороженной к ледяной корке на поверхности земли.
Накануне днем в городе была оттепель, снег у подъезда растаял и образовал небольшие лужицы. Ночью ударил мороз. Пока кошка спала, мокрая шерсть на хвосте примерзла к земле. Все попытки несчастной вырваться из плена самостоятельно оказались тщетными.
В это время ей на помощь и подоспел сердобольный москвич. Мужчина аккуратно отколол кусок льда вокруг хвоста кошки и решил показать пострадавшую врачам. Он привез ледяную пленницу в ветеринарную клинику.
Медики диагностировали у животного обморожение хвоста и задних лап – от пальцев до скакательного сустава. Врач назначил консервативное лечение. К сожалению, часть хвоста пушистой "снегурочки" впоследствии пришлось ампутировать.
В настоящее время четвероногая пациентка пошла на поправку. На улице она больше не ночует, а живет у своего спасителя.
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