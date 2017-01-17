Спящие под одеялом коты покорили Сеть

В социальных сетях появился новый флешмоб. Пользователи Сети укладывают своих котов и кошек в постель, накрывают их одеялом и фотографируют, после чего публикуют снимки в интернете.

Снимки домашних питомцев пользуются особой популярностью в японском сегменте всемирной Сети. В социальных сетях часто можно увидеть кошку на фоне какой-нибудь японской игрушки.

Примечательно, что котов укладывают спать не только в постель. Животные спят в самых неожиданных местах: в детской кровати, на подоконнике, на пакете и так далее.

Tired kitty. Apparently conquering the giant bag was hard work #sleepycat pic.twitter.com/usMP5PQovv — Book Nerd Embroidery (@Book_Nerd_Etsy) 16 января 2017 г.

Фото опубликовано Lucky (@luckys_whiskers) Янв 5 2017 в 7:23 PST

Флешмоб с каждым днем вовлекает все больше пользователей соцсетей. Одна из фотографий получила более 40 тысяч лайков, ее ретвитнули около 14 тысяч человек.

#sharky likes it in #mybed #sharkythecat #catsinbed #cat #sleepycat #kitten Фото опубликовано Gabriella Saxena (@gabriellasaxena) Янв 8 2017 в 12:37 PST

Иногда люди фотографируют не только одиноко спящих котов. Владельцы животных также публикуют в соцсетях селфи со своими сонными любимцами.

Фото опубликовано CrossEyedCat �� (@xeyedcat) Янв 5 2017 в 8:03 PST

Отметим, что в интернете также набирает популярность и противоположный флешмоб. Пользователи Сети начали публиковать в социальных сетях фотографии спящих собак.

Напомним, ранее в интернете стал популярен флешмоб DeadPose. Люди фотографировали себя якобы мертвыми в разных позах. Пользователи соцсетей притворялись утонувшими, попавшими под машину, зарубленными и так далее.