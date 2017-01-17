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Спящие под одеялом коты покорили Сеть
Снимки домашних питомцев пользуются особой популярностью в японском сегменте всемирной Сети. В социальных сетях часто можно увидеть кошку на фоне какой-нибудь японской игрушки.
@HOIPPU_0722 かわいいです��仰向けいいですね(*´∀｀)昔飼ってた子もよくわたしの枕奪って寝てました、、、(笑) pic.twitter.com/pxnkI8uhSC— みんてぃあ (@hachimi2mi) 12 января 2017 г.
Примечательно, что котов укладывают спать не только в постель. Животные спят в самых неожиданных местах: в детской кровати, на подоконнике, на пакете и так далее.
Tired kitty. Apparently conquering the giant bag was hard work #sleepycat pic.twitter.com/usMP5PQovv— Book Nerd Embroidery (@Book_Nerd_Etsy) 16 января 2017 г.
Флешмоб с каждым днем вовлекает все больше пользователей соцсетей. Одна из фотографий получила более 40 тысяч лайков, ее ретвитнули около 14 тысяч человек.
なにこれすごい、普通に寝てる pic.twitter.com/3rrIpRsChy— ホイップ (@HOIPPU_0722) 10 января 2017 г.
Иногда люди фотографируют не только одиноко спящих котов. Владельцы животных также публикуют в соцсетях селфи со своими сонными любимцами.
Отметим, что в интернете также набирает популярность и противоположный флешмоб. Пользователи Сети начали публиковать в социальных сетях фотографии спящих собак.
@HOIPPU_0722— yui (@mellnosare1) 12 января 2017 г.
ホイちゃんいつもかわいくて癒されています��
うちんちの犬も人間のように寝ます�� pic.twitter.com/CEGthy2oxJ
Напомним, ранее в интернете стал популярен флешмоб DeadPose. Люди фотографировали себя якобы мертвыми в разных позах. Пользователи соцсетей притворялись утонувшими, попавшими под машину, зарубленными и так далее.
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