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Какая погода ждет москвичей в праздники

Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
По прогнозам синоптиков. в предстоящие праздники погода в Москве испортится. Жителей столицы ждут снегопады и порывистый ветер.
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По словам специалистов центра погоды "Фобос", погода начнет портиться уже со вторника 21 февраля. Атмосферный фронт принесет жителям столицы обильные осадки в виде мокрого снега, передает Агентство городских новостей "Москва". 

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При этом будет достаточно тепло, от 0 до +2 градусов. Ожидается сильный, почти штормовой ветер, со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. В предпраздничный день, 22 февраля, горожан также ждут осадки и некоторое похолодание. Ночью температура воздуха составит около 0 градусов, днем -1....-3 градуса, ветер 5-10 метров в секунду. 

В ночь на 23 февраля погода несколько улучшится, небо очистится от облаков, однако похолодает еще сильнее – до -5...-7 градусов. А в День защитника Отечества погода вновь испортится.

"Глубокая ложбина атлантического циклона принесет полчища снеговых туч, снегопады, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами, температура от 0 до – 2 градусов", – пояснил метеоролог. В пятницу и субботу, 24 и 25 февраля, погода вновь станет такой же, как в начале недели.

Москвичей ждут облачность и смешанные осадки. Столбик термометра будет находиться на отметке 0 градусов. 

Ранее синоптики заявили, что настоящее весеннее тепло придет в столицу с почти месячным опозданием – 27 марта. именно тогда среднесуточная температура перевалит через отметку 0 градусов и начнет подниматься вверх. 

Автор: Светлана Сидорчук20 февраля 2017, 12:32
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