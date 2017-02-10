Прощание с комбатом Гиви в Донецке. Трансляция от здания "Донбасс Оперы"

В Донецке прощаются с командиром батальона"Сомали" Михаилом Толстых, известным как Гиви. Церемония проходит в здании "Донбасс Оперы", где в октябре также простились с лидером ополчения Моторолой. На траурное мероприятие уже прибыл глава ДНР Александр Захарченко, передает Life.ru.