Меланья Трамп порадовала американцев нарядом юной студентки

В СМИ Меланью Трамп часто критикуют за излишне гламурный вид и дорогие наряды. Вероятно, первая леди США решила прислушаться к голосу народа и стала выходить в свет в простых, демократичных образах. Последний выход Меланьи в День благодарения особенно поразил окружающих.

В честь любимого американцами семейного праздника первая леди надела простую рубашку в розовую мелкую клеточку, черные джинсы и бейсболку. Нетипичный наряд красотки сразу стал поводом для обсуждений в Сети.

Многие пользователи сочли новый образ Меланьи весьма сексуальным. Кроме того, они подметили, что в простой одежде первая леди выглядит намного моложе своих лет и напоминает студентку. Впрочем, некоторые комментаторы сочли, что Меланья копирует стиль Мишель Обамы, которая во времена президентства своего супруга старалась выбирать демократичную одежду.

Отметим, Меланья Трамп уже давно стала иконой стиля для всего мира. Вместе с тем почти каждый ее выход свет сопровождается скандалом. Как правило, американцев раздражает чрезмерная сексуальность нарядов первой леди, а также то, что они часто не соответствуют поводу.

Ранее Меланью раскритиковали за чрезмерно обтягивающую блузку, которую она надела для благотворительного вечера в Белом доме. Многие сочли, что наряд до неприличия подчеркнул пышную грудь первой леди.