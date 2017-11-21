Сексуальная украинка развела брачное агентство США на 2 млн

Предприимчивая жительница украинского города Черкассы обманом заставила американское брачное агентство перечислить ей 37 тысяч долларов. За мошенничество 31-летней женщине грозит до 12 лет тюрьмы.

Инна работала в американском брачном агентстве с 2012 года. Сервис dating.com занимался подбором невест и женихов для своих клиентов из других стран.

Женщина выступала посредником между украинскими девушками и их знакомыми из США. Она переводила для них письма, руководила отправкой подарков и цветов.

В конце 2015 года один из ресурсов агентства anastasiadate.com вдруг перестал работать. Оказалось, что сайт знакомств был взломан хакерами.

На почту руководства сервиса пришло письмо с требованием заплатить деньги за возможность разблокировки сайта. Злоумышленники просили перечислить выкуп на электронный кошелек, сообщает украинское издание "Вести".

Однако на этом хакеры не успокоились и впоследствии еще несколько раз шантажировали компанию таким образом. Позже полиция США провела расследование и выяснила, что атака хакеров была совершена из украинского города Черкассы.

Так органы правопорядка вышли на Инну. Подозрения вызвал факт, что за короткое время женщине удалось быстро разбогатеть. Эффектная украинка с удовольствием делилась в соцсетях фотографиями своей шикарной жизни и даже открыла развлекательный клуб для двух своих дочерей.

Выяснилось также, что подельником Инны выступил местный хакер, которого она нашла на просторах соцсетей. По словам пресс-секретаря Черкасской облпрокуратуры Светланы Андрейченко, сейчас злоумышленница находится под домашним арестом.

Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям – "Незаконное вмешательство в работу компьютерных сетей" и "Вымогательство в особо крупных размерах". Если вина Инны будет доказана, то ей грозит до 12 лет тюрьмы.