Тверского стрелка оставили в тюрьме до конца жизни

Верховный суд России согласился с предложением Генеральной прокуратуры и утвердил пожизненный срок заключения для Сергея Егорова, передает РИА ФАН. Таким образом, приговор Тверского областного суда был оставлен без изменения. Сам убийца просил о смягчении наказания до "реального максимального срока" – то есть до 20 лет. В качестве аргументов он приводил свое сотрудничество с сотрудниками правоохранительных органов, явку с повинной и "противоправное поведение потерпевших".

Напомним, Сергей Егоров 3 июня 2017 года расправился с пятью мужчинами и тремя женщинами в поселке Редкино Тверской области. В СМИ мужчину назвали тверским стрелком. Приговор ему был вынесен 12 сентября. Помимо прочего, суд обязал убийцу выплатить 10,5 миллиона рублей родственникам жертв в качестве компенсации.