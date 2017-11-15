"Стадо скотов": известный художник набросился на украинцев
Поярков назвал "стадом скотов" людей, которые "голосуют за 200 гривен и за мешок гречки". "У вас у всех забрали по миллиону за 25 лет, вы ни хрена не получили!" – обрушился майдановец с гневной тирадой на сограждан.
Ранее уничижительно об украинцах высказалась лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Население Незалежной "оранжевая принцесса" сравнила с папуасами, намекнув на сырьевой характер украинской экономики.
"Сегодня мы, как папуасы, торгуем сырьем – зерном, подсолнухами, кукурузой, рапсом, пшеницей. И мы получаем несчастные 18 миллиардов долларов от торговли на экспорт", – посетовала она.
Тяжелые социально-экономические условия вынуждают граждан страны искать счастья за рубежом. Согласно недавнему исследованию социологической группы "Рейтинг", более трети украинцев хотят жить за границей.
Как отметили социологи, перебраться на ПМЖ в другие страны хотят более трети граждан Незалежной – 35%. Всего за прошедший год количество желающих эмигрировать выросло на 5%.
Большинство потенциальных мигрантов (64%) стремятся за границу за лучшими условиями жизни. При этом 34% мечтают обеспечить достойное будущее своим детям, а 23% – найти работу. Оставшиеся 12 и 8% хотят покинуть родину из-за невозможности получить хорошее образование и недостаточного уровня безопасности соответственно.
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