"Стадо скотов": известный художник набросился на украинцев

Одиозный украинский художник Сергей Поярков, называющий себя политическим комментатором, крайне эмоционально высказался о согражданах. По его словам, украинцев за годы независимости обворовали на миллионы, а они продолжают "продавать свои голоса за гречку".

Поярков назвал "стадом скотов" людей, которые "голосуют за 200 гривен и за мешок гречки". "У вас у всех забрали по миллиону за 25 лет, вы ни хрена не получили!" – обрушился майдановец с гневной тирадой на сограждан.

Ранее уничижительно об украинцах высказалась лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Население Незалежной "оранжевая принцесса" сравнила с папуасами, намекнув на сырьевой характер украинской экономики.

"Сегодня мы, как папуасы, торгуем сырьем – зерном, подсолнухами, кукурузой, рапсом, пшеницей. И мы получаем несчастные 18 миллиардов долларов от торговли на экспорт", – посетовала она.





Тяжелые социально-экономические условия вынуждают граждан страны искать счастья за рубежом. Согласно недавнему исследованию социологической группы "Рейтинг", более трети украинцев хотят жить за границей.

Как отметили социологи, перебраться на ПМЖ в другие страны хотят более трети граждан Незалежной – 35%. Всего за прошедший год количество желающих эмигрировать выросло на 5%.

Большинство потенциальных мигрантов (64%) стремятся за границу за лучшими условиями жизни. При этом 34% мечтают обеспечить достойное будущее своим детям, а 23% – найти работу. Оставшиеся 12 и 8% хотят покинуть родину из-за невозможности получить хорошее образование и недостаточного уровня безопасности соответственно.