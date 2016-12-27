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Тимошенко обозвала украинцев папуасами

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сравнила украинцев с папуасами. Экс-премьер посетовала на сырьевой характер экономики страны.
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Украина экспортирует только сырье, хотя могла бы зарабатывать намного больше на продаже готовой продукции, уверена Юлия Тимошенко. Она сравнила граждан страны с папуасами. "Сегодня мы, как папуасы, торгуем сырьем – зерном, подсолнухами, кукурузой, рапсом, пшеницей. И мы получаем несчастные 18 миллиардов долларов от торговли на экспорт", – сказала лидер "Батькивщины".

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По словам Тимошенко, нужно брать пример с Италии, которая торгует не сырьем, а товарами, такими как пицца, печенье, спагетти, и зарабатывает с одного гектара в десять раз больше, чем Украина, сообщает РИА Новости. При этом экс-премьер, видимо, забыла, что сама приложила руку к нынешнему состоянию экономики Незалежной – Тимошенко возглавляла правительство страны в 2007-2010 годах.

По сравнению с теми годами, экономические показатели "просели" еще больше. За первые десять месяцев 2016 года Украина экспортировала всего 51 тонну сала – своего фирменного национального продукта. А в 2105 году в страну было, напротив, ввезено более 70 тонн сала, что, безусловно, серьезно подпортило имидж Украины.  


Сравнение украинцев с папуасами бросает тень на нынешние власти страны. Тимошенко уже не первый раз критикует президента и его политику. Dni.Ru писали что недавно лидер "Батькивщины" заявила, что политической карьере Порошенко пришел конец. "Все соцопросы показывают, что рейтинг президента сейчас составляет 3%. Порошенко понимает, что это конец его политической карьеры", – сказала она. По мнению депутата, глава государства не чувствует себя спокойно, потому что не полностью контролирует силовые структуры.

Тимошенко также обвинила главу государства в том, что он якобы подписал ряд секретных документов в рамках минских соглашений и тем самым загнал в угол переговорный процесс. Депутат предположила, что эти соглашения касаются выборов на Донбассе.

В ноябре 2106 года лидер партии "Батькивщина" призвала жителей Украины выйти на новый Майдан. Тогда она обвинила президента страны Петра Порошенко и Национальный банк в том, что они стали "опорой коррупции".

Тем временем доверие к лидеру "Батькивщины" растет. Декабрьские социологические опросы показывают, что за действующего президента готовы проголосовать 13,5% украинцев. Юлии Тимошенко отдали бы свои голоса  18% граждан страны.

Автор: Александр Комаров27 декабря 2016, 19:39

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