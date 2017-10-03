Кадыров назвал причину травли Поклонской
Кадыров заявил, что Поклонская подвергается "незаслуженной травле", хотя в своей борьбе против фильма Алексея Учителя "Матильда" она руководствуется исключительно любовью к России. "Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу", – написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что петиция против показа "Матильды" набрала 100 тысяч подписей. По его словам, предавать свою страну ради чьих-то взглядов – преступление. "И благодаря таким людям, как Наталья Поклонская, мы сохраняем свое Отечество", – заключил Кадыров.
Оскандалившийся еще до выхода в прокат фильм "Матильда" повествует об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Роль наследника российского престола исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, а образ танцовщицы Кшесинской воплотила на экране польская актриса Михалина Ольшанска.
Представители ряда православных организаций заявили, что картина оскорбляет их религиозные чувства. Общественников поддержала Наталья Поклонская. Она направила обращение в Генпрокуратуру с требованием запретить показывать "Матильду" в кинотеатрах.
Прокат фильма и его просмотр – это "большой грех", уверена экс-прокурор Крыма. Смотреть картину, по ее мнению, означает быть причастным к нападкам на православную веру и наносить оскорбление тем, кому она небезразлична.
Между тем известный режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин был в числе первых, кто посмотрел "Матильду". По его словам, в картине есть плюсы, но есть и минусы. При этом он выступил против вмешательства в творческий процесс.
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