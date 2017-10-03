Кадыров назвал причину травли Поклонской

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. По его словам, бывший прокурор Республики Крым защищает интересы тех, кому "небезразлична судьба Отечества".

Кадыров заявил, что Поклонская подвергается "незаслуженной травле", хотя в своей борьбе против фильма Алексея Учителя "Матильда" она руководствуется исключительно любовью к России. "Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу", – написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что петиция против показа "Матильды" набрала 100 тысяч подписей. По его словам, предавать свою страну ради чьих-то взглядов – преступление. "И благодаря таким людям, как Наталья Поклонская, мы сохраняем свое Отечество", – заключил Кадыров.

Оскандалившийся еще до выхода в прокат фильм "Матильда" повествует об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Роль наследника российского престола исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, а образ танцовщицы Кшесинской воплотила на экране польская актриса Михалина Ольшанска.

Представители ряда православных организаций заявили, что картина оскорбляет их религиозные чувства. Общественников поддержала Наталья Поклонская. Она направила обращение в Генпрокуратуру с требованием запретить показывать "Матильду" в кинотеатрах.

Прокат фильма и его просмотр – это "большой грех", уверена экс-прокурор Крыма. Смотреть картину, по ее мнению, означает быть причастным к нападкам на православную веру и наносить оскорбление тем, кому она небезразлична.

Между тем известный режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин был в числе первых, кто посмотрел "Матильду". По его словам, в картине есть плюсы, но есть и минусы. При этом он выступил против вмешательства в творческий процесс.