Поклонская связала "Матильду" с терактом в Лас-Вегасе

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская считает, что фильм Алексея Учителя "Матильда" связан с терактом в Лас-Вегасе, унесшим жизни 59 человек. Об этом бывший прокурор Крыма написала в социальных сетях.

По мнению парламентария, фильм демонстрирует то же самое, что и страшное происшествие в США. Поклонская имеет в виду случаи "попустительства со стороны органов, которые должны следить за безопасностью, как это произошло с откровенным игнорированием ситуации, развернувшейся вокруг фильма Учителя "Матильда".

По мнению депутата, правоохранительные органы России спровоцировали террористов на взрывы кинотеатров, выдав фильму прокатное удостоверение. Точно так же, по мнению экс-прокурора, спецслужбы США спровоцировали Стивена Пэддока на страшную бойню в Лас-Вегасе.

"Больше шести месяцев конкретные люди распространяли листовки с угрозами о терактах на территории России (поджоги кинотеатров, взрывы) из-за "Матильды", и ни одного документа реагирования, направленного на недопущение и предупреждение преступлений, не сделано по причине, указанной в ответах прокуратуры на мои запросы – отсутствия общественно опасных последствий", – пишет Наталья Поклонская в своем Facebook.



В определенный момент, депутат, видимо, окончательно забывает о поводе для своего высказывания – гибели нескольких десятков людей, и начинает вопрошать, когда же запретят "Матильду". По словам Поклонской, после выдачи фильму прокатного удостоверения страну захлестнула волна насилия, только после которой правоохранительные органы решили возбудить уголовные дела.

"При этом снова забыли про источник (сам фильм) разжигания розни и провоцирования к преступлениям террористической и экстремистской направленности, оставляя эту угрозу для людей на будущее", – критикует работу органов депутат.

Напомним, вечером 1 октября Стивен Пэддок открыл стрельбу по участникам музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Точное количество пострадавших и погибших до сих пор не известно, однако трагедию уже назвали крупнейшей в США по числу жертв.

По данным НСН, 527 человек ранены, 59 лишились жизни. Цифры пока не окончательные, информация о жертвах продолжает поступать. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

