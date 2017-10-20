Путин – чернокожему студенту: Ущипни меня

Забавный казус произошел во время встречи Владимира Путина с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Увидев главу государства, чернокожий молодой человек смутился и долго не мог прийти в себя. Однако российский президент очень остроумно на это отреагировал.

"Просто такое чувство. Я не могу… Перед президентом Российской Федерации. Я не верю", – сумбурно заявил чернокожий студент, стоя напротив Владимира Путина. В ответ на это глава государства шутливо предложил молодому человеку ущипнуть себя, чтобы убедиться в реальности происходящего. После этого студент, кажется, смутился еще сильнее, и Путин сам его ущипнул под смех и аплодисменты окружающих. Ролик был опубликован на странице журналиста Дмитрия Смирнова в социальной сети Twitter.

Путин в Фестивальной деревне в Сочи.

Студент из Нигерии: Не могу поверить, что передо мной президент России.

Путин: Ну ущипните меня pic.twitter.com/1hQJBclFVg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 октября 2017 г.

Как сообщалось ранее, в Сочи президент России встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Молодые люди задали Путину вопросы на волнующие их темы.

В частности, молодой человек из Хорватии попросил российского лидера рассказать, о чем ранее он общался с Колиндой Грабар-Китарович, передает Life.ru. "Могу вам открыть небольшую тайну переговоров. Когда встал вопрос о неблагоприятной экологической ситуации в некоторых регионах Хорватии, я предложил президенту: мы можем провести газификацию целых регионов Хорватии", – рассказал Путин.

Глава государства также добавил, что для очищения воздуха предложил откредитовать программу газификации или предоставить дополнительные объемы газа. Как объяснил президент, это позволит избавить некоторые регионы Хорватии от чрезмерного потребления угля, который нарушает экологию.