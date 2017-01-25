Топ-5 необычных вакансий

Все чаще на рынке труда появляются необычные вакансии. Dni.ru собрали самые интересные предложения от работодателей, которые могут стать для кого-то работой мечты.

Обниматель панд

145 тысяч рублей в месяц

Необычную вакансию разместил летом 2016 года Китайский центр защиты и изучения гигантских панд. Сотрудник должен проводить с милыми пушистиками 365 дней в году. К соискателю не предъявлялось слишком серьезных требований. Помимо основного, любви к пандам, ему необходимо было уметь говорить и писать на китайском языке.

Дегустатор тортов

120 тысяч рублей в месяц

В Ленинградской области ищут профессионального сладкоежку. Бельгийская фабрика десертов Кристофа Лаерманса опубликовала объявление о поиске сотрудника-дегустатора. В обязанности соискателя входит ежедневное поедание 2,5 килограмма десертов. Оценить кондитерские изделия надо будет на вкусовые свойства, цвет, плотность и текстуру.

Хозяин острова

Бесплатное проживание

Австралийская организация по защите природы Tasmania Parks and Wildlife Service объявила в Facebook, что приглашает пары на остров Матсайкер. Причем, счастливчики могут жить в Тасмании полгода абсолютно бесплатно. Обязательным условием является наличие "крепких отношений". Однако смотрителям острова, до которого можно добраться лишь на вертолете, придется обойтись без телевидения и интернета.



Домработница Кейт Миддлтон

100 тысяч рублей в месяц

В обязанности домоправительницы британской королевской семьи входит высококлассная уборка дома, уход за одеждой хозяев, чистка столового серебра и посуды, закупка продуктов, выгул собак. присмотр за детьми и приготовление еды для августейших особ. Главное требование к соискательнице – строгое соблюдение конфиденциальности.

Ленивец



75 тысяч рублей в месяц

Это настоящая работа мечты для любителей поспать. Тестировщику кроватей нужно всего лишь спать каждую ночь в новой постели, а утром записывать в блог свои впечатления от проведенного отдыха. при этом необходимо отметить все плюсы и минусы каждой модели кровати.

