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"Выполнена операция": на лице Долиной проступили следы

"Выполнена операция": на лице Долиной проступили следы

Звезда российской эстрады сильно изменилась. Что с собой сделала Лариса Долина?

Исполнительница хитов "Льдинка", "Капкан", "На ветру" преобразилась внешне, используя силу воли и помощь профессионалов. Над образом дивы неплохо поработали медицинские специалисты. Обратившись к врачам, Лариса Долина избавилась от лишнего веса, а ее лицо засияло как-то по-особенному.

Артистка не стесняется заявлять, что выглядит намного моложе своих лет, и всячески опровергает использование фотошопа при обработке фотографий в соцсетях. Поклонники разводят руками, ведь еще лет десять назад Лариса Долина не казалась редкой красавицей, коей предстает сейчас.

О трансформации облика звезды порассуждал хирург Максим Усунгван. По его словам, на лице певицы проступили следы ринопластики. Вполне вероятно, Лариса Долина решила скорректировать форму носа.

При этом врач нисколько не сомневается в том, что королева джаза решилась на подтяжку лица. "Была выполнена операция фейслифтинг", — высказался эксперт.

Напомним, Лариса Долина не только талантливая особа и яркая личность в российском шоу-бизнесе. Также это любящая мать и заботливая бабушка. Знаменитость приобщает внучку Александру к сценической деятельности, нередко они поют дуэтом.

30 июля 2023, 14:05
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Из пухлой тетки в стройную леди: как преображалась Лариса Долина

Лариса Долина в июне 2017 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в декабре 2019 года. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в сентябре 2020 года. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в октябре 2020 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в октябре 2020 года. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в апреле 2021 года. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в августе 2022 года. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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