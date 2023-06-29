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Четверг 29 июня

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"У меня нет места": Долина приняла решение отселить дочь и внучку

"У меня нет места": Долина приняла решение отселить дочь и внучку
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Певица рассказала, что им с наследницами не хватает пространства в ее квартире.

Несмотря на бурную личную жизнь и три брака, мамой Лариса Долина стала лишь один раз. От первого мужа, джазового музыканта Анатолия Миончинского, артистка родила свою единственную дочь Ангелину. Сегодня наследнице певицы уже 40 лет. Она не замужем, одна воспитывает 11-летнюю дочь Александру и вместе с ней живет у знаменитой матери.

Долина не раз говорила, что ей очень комфортно сосуществовать с дочерью и внучкой на одной жилплощади. При этом, как поделилась певица в новом интервью, у ее наследниц есть собственная квартира с хорошим ремонтом. Однако она несколько лет пустовала, поскольку женщины не были готовы разъехаться.

Но, как известно, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Внучка певицы уже подросла, и стало понятно, что в ее небольшой квартире семейству становится тесно. Долина осознало, что девочке нужна отдельная комната и собственное пространство, поэтому приняла решение отселить наследниц.

"Не могу ей этого предоставить: у меня просто нет места. Поэтому я думаю, что их переезд – совершенно правильное решение", – рассказала артистка.

Лариса Долина признается, что будет тосковать без наследниц, когда они покинут ее квартиру и переедут в собственное жилье. Тем не менее знаменитость старается не падать духом. Певица считает, что дочь и внучка будут часто наведываться к ней в гости.

29 июня 2023, 16:20
Лариса Долина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
MK✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Волочкова, Долина: с кем враждуют светские львицы

Ксения Собчак и Тина Канделаки. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина и Валя Карнавал. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Настасья Самбурская. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина и Виктория Боня. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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