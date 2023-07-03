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"Это все очень заземляет": звезда российского кино оказалась среди трупов

"Это все очень заземляет": звезда российского кино оказалась среди трупов
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Актер Артем Ткаченко рассказал о необычной поездке за границу.

Артем Ткаченко – настоящая звезда российского кино. В его фильмографии – свыше 100 проектов. Среди известных – "Вампиры средней полосы" (2021), "Экспроприатор" (2017), "Sпарта" (2016), "Бендер" (2021), "Курьер из "Рая" (2013), "Эбигейл" (2019), "Джигалоу" (2021), "Крымский мост. Сделано с любовью" (2018).

Но кино – не единственная страсть Ткаченко. Ему также очень нравится путешествовать. Причем, он старается бывать в довольно необычных местах. К тому же для Артема путешествие – это способ отдохнуть от работы. Например, недавно он был в Варанаси – индийской столице смерти.

Эта поездка стала для Ткаченко потрясением, поскольку была необычной и одной из самых ярких. Он жил в нескольких сотнях метров от берега реки Ганг, где круглосуточно проходят погребальные церемонии. Актер оказался среди трупов, но происходящее вызывало у него лишь интерес.

"Сидишь тут же на скамейке, пьешь чай и смотришь на людей, которые так же приходят туда, как и мы, как на фонтаны посмотреть на эти погребальные церемонии. И как-то это все тебя очень заземляет", – цитирует артиста WomanHit.

Теперь Артем Ткаченко мечтает туда вернуться, причем с детьми, чтобы те увидели, что "жизнь может быть очень разной".

3 июля 2023, 21:39
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Валюшкина привела дочь на премьеру эротического проекта с Дарьей Мороз в главной роли

Анатолий Белый. Фото: пресс-служба
Милана Тюльпанова. Фото: пресс-служба
Ирина Безрукова. Фото: пресс-служба
Артем Ткаченко. Фото: пресс-служба
Алена Водонаева. Фото: пресс-служба
Ирина Слуцкая. Фото: пресс-служба
Надя Ручка. Фото: пресс-служба
Анна Банщикова. Фото: пресс-служба
Алина Алексеева. Фото: пресс-служба
Николай Фоменко. Фото: пресс-служба
Елена Валюшкина с дочкой Марией Яцко. Фото: пресс-служба
Даниил Белых. Фото: пресс-служба

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