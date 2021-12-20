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Сериалы
Каскадеры и разбитая камера: как проходили съемки сериала "В раю мест нет" с Вилковой и Ткаченко

Каскадеры и разбитая камера: как проходили съемки сериала "В раю мест нет" с Вилковой и Ткаченко

Недавно на экранах стартовала новая мелодрама с элементом мистики.
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15 декабря в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера нового оригинального сериала платформы под названием "В раю мест нет". Рассказываем о том, как снимали этот фантастический проект, затрагивающий тему путешествий во времени.

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Лента "В раю мест нет" начинается с необычной завязки: двое ученых — геолог и геофизик — направляются к месту падения неопознанного инопланетного объекта. Нет, это не тарелка с пришельцами, а загадочный метеорит, рухнувший где-то в лесах Карелии. Здесь, к слову, и снимали основные события сериала: так случилось, что реальность и художественный образ окружающей обстановки совпали.

Центральных персонажей играют Артем Ткаченко и Екатерина Вилкова. Герои в прошлой жизни были любовниками, но из-за чувства вины вернулись каждый в свою семью. Однако, отказавшись от настоящей любви, никто не стал по-настоящему счастливым в браке со своей "второй половинкой".

Создатели проекта отмечают:

"Мы концентрировались на игровом, драматическом формате проекта. В целом это, прежде всего, история о любви и, конечно, о живых людях, переживающих личностную драму и драму в отношениях".

Фото: пресс-служба

Проект отсняли и смонтировали довольно быстро. Подготовительный этап занял всего два месяца, а съемочная группа собиралась на площадке на протяжении 17 смен. Часть событий сняли в Карелии, а часть в Санкт-Петербурге.

По словам продюсера, история достаточно камерная, экшена в ней не так много. Хотя экшен-эпизоды также имеют место быть. К съемкам таких сцен команда готовилась заранее, в них участвовали и каскадеры. Требовалось несколько дублей для хороших ракурсов и драматургии. Иногда актеры выполняли экстремальные трюки самостоятельно: например, Антон Васильев самоотверженно выполнил несколько элементов с падением и пробежками без помощи каскадера.

В целом, съемки прошли без форс-мажорных ситуаций. Благодаря слаженной работе группы и оптимизированному процессу этого удалось избежать. Лишь однажды, когда создавали экшен-эпизод с участием автомобиля, случился эксцесс с камерой, прикрепленной на капоте. Камера была плохо закреплена, в процессе работы она просто-напросто слетела и разбилась. К счастью, творческому коллективу удалось найти решение.

Среди локаций, задействованных в этом проекте, есть и лесные массивы, и морские просторы, и городская фактура северной столицы. Как отмечает команда сериала, важно было найти такие внутренние убранства и помещения, которые еще не успели наскучить российским зрителям.

Съемки сериала "В раю нас нет" проходили в Петербурге (как в черте города, так и за его пределами). Северная столица, по словам продюсеров, оказалась крайне аутентичным и романтичным местом, несмотря на славу "серого и мрачного города". Благодаря грамотному подходу и таланту оператора в Питере удалось отснять крайне фактурные виды с яркой картинкой и насыщенными изображениями. На Финском заливе, где также снимали "В раю мест нет", съемочной группе удалось обнаружить нетронутые рукой (и ногой) человека участки побережья, благодаря которым группа запечатлела настоящую, дикую природу.

Фото: пресс-служба

Создатели рассматривали в качестве одной из локаций Краснодарский край. Однако по коллективному решению были выбраны именно Петербург и Карелия. "Море на севере, а не на юге добавило нашему сериалу аутентичной атмосферы", – отмечают авторы ленты. Как считает один из создателей, зритель увидит далеко не избитую картинку, а буйную натуру, нисколько не облагороженную человеком. Среди городских пространств выделяется, например, красивый отель с прозрачными стенами, расположенный в Ленинградской области, а также несколько квартир в Санкт-Петербург с весьма нетривиальным внутренним убранством.

Фото: пресс-служба

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Фото: пресс-служба
Автор: 20 декабря 2021, 17:20
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