Лариса Долина спела дуэтом с внучкой Александрой

Знаменитая бабушка продолжает помогать любимой внучке покорять российскую эстраду.

Появление Ларисы Долиной на сцене шоу "Две звезды. Отцы и дети" стало настоящим событием для зрителей и членов жюри. Все были в предвкушении того, что скажет внучка Александра, учитывая недавний конфликт между ними, когда Лариса выселила девочку из квартиры.

Однако, Саша решила ответить бабушке на свой лад и затмить ее на сцене. В пышном сетчатом платье, она двигалась очень пластично и уверенно, превосходя "деревянную" Ларису. Их дуэт исполнения "Песни атаманши" был признан очень успешным, и все заметили, что в этот раз внучка перещеголяла бабушку.

Члены жюри, включая Леонида Ярмольника и Валдиса Пельша, отметили талант и очарование Саши, признавая, что она уже опередила Ларису пластически. Долина, в свою очередь, согласилась с этим мнением и заявила, что не собирается конкурировать с внучкой.

Все жюри и зрители были впечатлены выступлением Саши и признали, что она действительно дышит в спину Ларисе Александровне. Это стало еще одним подтверждением того, что молодое поколение готово занять свое место на сцене шоу-бизнеса.