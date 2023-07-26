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Адвокат Добровинский прокомментировал обвинения певицы Славы в адрес пластического хирурга

Адвокат Добровинский прокомментировал обвинения певицы Славы в адрес пластического хирурга
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Адвокат Александр Добровинский прокомментировал громкий скандал, связанный с певицей Славой. Звезда обвинила хирурга в некачественной пластике груди.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с журналистами объяснил, с чем, по его мнению, связан скандал, возникший по инициативе певицы Славы. Артистка обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной пластике груди.

Эксперт убежден, что сложившаяся ситуация не наносит репутационный урон Хайдарову. Все дело в том, что требования певицы Славы и Любови Успенской не оформлены в юридическом поле.

Добровинский отметил, что общество равняется на институт под названием суд.

"В связи с тем, что от госпожи Успенской не было ни слуху ни духу в течение трех лет, а от госпожи Славы в течение года, она что-то ничего не пела по этому поводу, то этот "сиськин бунт" появился на том месте, когда людям, видимо, понадобились деньги", — цитирует адвоката Пятый канал.

Специалист добавил, что по состоянию на 26 июля никаких официальных разбирательств нет. Стоит отметить, что, по существующей информации, Успенская хочет получить десять миллионов компенсации, а Слава — пять миллионов.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Слава в личном блоге показала шрамы после подтяжки груди. Она осталась недовольна услугами, которые предоставил пластический хирург Тимур Хайдаров. "Не умеешь – не берись", – говорила артистка.

26 июля 2023, 21:09
Певица Слава. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Александр Бердников. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Слава (Анастасия Сланевская). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press / Evgeny Philippov/Global Look Press
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com

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