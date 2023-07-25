Маркетолог оценил пиар-стратегию Волочковой: В какой-то момент он достигнет пика

Анастасия Волочкова по-прежнему эпатирует публику. Надолго ли хватит запала у знаменитости?

Анастасия Волочкова является одной из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. Трудно вспомнить, когда на протяжении длительного времени о балерине не писали таблоиды, не обсуждали комментаторы в соцсетях.

Знаменитости удается успешно удерживаться на плаву в медийном пространстве не первый год. Маркетолог и экономист Никита Шатохино убежден, что подобные методы пиара имеют существенные минусы. В конечном счете потуги звезды могут свести ее усилия на нет.



"Даже тот факт, что она сумела присвоить себе в некотором смысле бренд шпагата, говорит о многом. Ведь мы, заходя в соцсети и видя там фото девушки в очень маленьком купальнике и на шпагате, с большой долей вероятности распознаем в ней Анастасию Волочкову", — сообщил о сильных сторонах Волочковой Шатохин.



При этом, как считает эксперт, основная часть пиар-стратегии звезды построена на тех же принципах, что используют так называемые треш-блогеры. "Уровень скандала всегда должен повышаться. И, конечно, в какой-то момент он достигнет пика. Настанет апогей, после которого ты станешь неинтересен людям, потому что ничего более трешового и яркого выдать не сможешь", — цитирует маркетолога Пятый канал.