Маркетолог оценил пиар-стратегию Волочковой: В какой-то момент он достигнет пика

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Вторник 25 июля

20:20Маркетолог оценил пиар-стратегию Волочковой: В какой-то момент он достигнет пика 19:20Вайкуле вляпалась в скандал из-за Пугачевой 18:20Дочь рассказала о здоровье угодившей в больницу Федосеевой-Шукшиной 16:40Певица Юта поделилась секретом успеха: Пожелай и отпусти 14:5910 полезных привычек: эксперт рассказал, как ухаживать за ногами 14:17Актер Константин Крюков рассказал, на чем любит передвигаться по Москве 12:43"У него был спазм": Илона Броневицкая раскрыла причину госпитализации Стаса Пьехи 12:35Куда сходить в Москве: афиша с 26 июля по 3 августа 10:19Певица Слава готова подать в суд на пластического хирурга за испорченную грудь 09:51Во Владивостоке 25 тысяч человек остались без света из-за яхты 09:39В Нижнекамске в жилом доме взорвался газ 08:00Врач: арбузная диета может привести к дефициту калия и кальция 06:36Киркоров, Пугачева, Собчак: почему звезды выбирают загородную жизнь 04:25В Кемеровской области медвежонок вышел к людям из леса (видео) 02:20Второй тайм: театр Градского подал в суд на его наследников 00:34"Можно назвать началом конца": в браке Екатерины Шпицы увидели проблемы 21:11Когда нейросети смогут мыслить по-человечески? Отвечает программист 20:03Не играет роли количество песен: Лолита назвала критерии успешного выступления 19:20Врач обвинил Эмбер Херд в госпитализации Джонни Деппа 19:00Умер заслуженный врач России Сергей Швед 17:20Аниту Цой выдали замуж против ее воли: Будешь плакать на моей могиле 16:00Группа CHAYKA прогремела на экофестивале "АртЛуга": фото и видео 15:06В Пензенской области мужчина посадил сожительницу на цепь, чтобы "вылечить" от пьянства 14:47Лайма Вайкуле позвала на свое шоу в Юрмале звезд-иноагентов 12:49Айза вспомнила тяжелый момент в отношениях Гуфа с сыном: Папочка, не умирай! 12:15Парапсихолог рассказал о возможных переменах в жизни Бузовой: Есть шанс родить ребенка 11:14Популярная певица восхитилась силой духа пережившего ампутации Костомарова: Большой мотиватор 10:57Наряду с Чайковким и Шаляпин: в Москве появится музей Мити Фомина 10:30Певица Слава пригрозила Киркорову после скандала с пластическим хирургом: Напишу правду про всех 10:06Музыка души: найден идеально подходящий для романтических свиданий альбом 09:45В Чите подросток отбила младшую сестру от рук похитителя 09:30В Иркутской области в ребенка ударила молния, когда он мылся в бане 08:00Психосоматика женского здоровья: полезные практики и упражнения 06:04SHAMAN и Галкин*: что объединяет фаворитов Пугачевой 04:13Так ли вредно наращивание ресниц, как об этом говорят? 02:16Как облегчить реабилитацию после пластики? 00:05Кубики пресса на столе у хирурга: мода или опасность? 22:05Пресняков прыгнул с крыши, а Пельш из самолета: 6 звезд с опасными хобби 20:01ТОП романтических комедий с Дженнифер Лопес 17:45Звездный хирург ответил на обвинения певицы Славы: Не приходила, не выполняла наши рекомендации 17:08Взяли на карандаш: налоговая проверит доходы Бузовой, Бони и Бородиной 15:57Макаревич* недоволен жизнью в Израиле: Почему так чудовищно работают службы? 14:15"Раздевайся": популярная певица вспомнила встречу у Градского дома 11:43Рудковская отчитала певицу Славу за жалобы на изуродовавшего ей грудь пластического хирурга 10:03Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2023 года 08:04Какое время лучше для жизненных перемен: смены работы, переезда, учебы, брака и старта бизнеса? 06:03ТОП-3 устрашающих слуха о пластике 04:045 книг о здоровье и благополучии – от йоги и медитации до здорового питания и спорта 02:34Романтическое свидание лебедей сняли на видео 00:05Сглотнула упрек Аллегровой и спелась с Биланом: Клава Кока принимает поздравления
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Маркетолог оценил пиар-стратегию Волочковой: В какой-то момент он достигнет пика

Маркетолог оценил пиар-стратегию Волочковой: В какой-то момент он достигнет пика

Анастасия Волочкова по-прежнему эпатирует публику. Надолго ли хватит запала у знаменитости?

Анастасия Волочкова является одной из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. Трудно вспомнить, когда на протяжении длительного времени о балерине не писали таблоиды, не обсуждали комментаторы в соцсетях.

Знаменитости удается успешно удерживаться на плаву в медийном пространстве не первый год. Маркетолог и экономист Никита Шатохино убежден, что подобные методы пиара имеют существенные минусы. В конечном счете потуги звезды могут свести ее усилия на нет.

"Даже тот факт, что она сумела присвоить себе в некотором смысле бренд шпагата, говорит о многом. Ведь мы, заходя в соцсети и видя там фото девушки в очень маленьком купальнике и на шпагате, с большой долей вероятности распознаем в ней Анастасию Волочкову", — сообщил о сильных сторонах Волочковой Шатохин.

При этом, как считает эксперт, основная часть пиар-стратегии звезды построена на тех же принципах, что используют так называемые треш-блогеры. "Уровень скандала всегда должен повышаться. И, конечно, в какой-то момент он достигнет пика. Настанет апогей, после которого ты станешь неинтересен людям, потому что ничего более трешового и яркого выдать не сможешь", — цитирует маркетолога Пятый канал.

25 июля 2023, 20:20
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Ахеджакова, Волочкова: кто из звезд объявил войну театру

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лия Ахеджакова. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
Александра Захарова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com

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