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Среда 19 июля

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Волочкова рассказала про агрессию арестованного бывшего возлюбленного

Волочкова рассказала про агрессию арестованного бывшего возлюбленного
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По словам Анастасии Волочковой, банщик Сергей никогда не нападал на нее во время отношений.

Несколько недель назад в Сеть просочилась информация, что бывший любовник балерины банщик Сергей Кузнецов избил свою супругу. Благоверную, кстати, тоже зовут Анастасию. Ее увезли в больницу с травмами, а мужчину доставили в отделение полиции.

По некоторым данным, причиной инцидента стала ревность Сергея. Однако Волочкова уверена, что конфликт с женой произошел из-за ее подозрений. Якобы Кузнецов отказывался удалять фотографии с балериной даже после свадьбы, да и продолжал общаться с ней общаться.

В беседе с Пятым каналом Анастасия Волочкова рассказала про агрессию арестованного бывшего возлюбленного. По ее словам, с его стороны ни разу не было проявлений подобного рода. "Он ко мне прекрасно относился", – отметила Волочкова.

Сейчас Сергею Кузнецову грозит наказание по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Бывшего любовника балерины могут "засадить" на восемь лет.

Не так давно Анастасия Волочкова попала в очередной скандал. Артистка заявила, что дочь не хочет видеть ее на выпускном. Якобы Ариадна попросила мать не приходить, так как боялась, что все внимание будет приковано к балерине. Волочкова сильно обиделась на ребенка, заявив, что дочь просто настраивают против нее.

19 июля 2023, 22:46
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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