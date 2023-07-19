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Среда 19 июля

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Певица Слава получила предложение выйти замуж

Певица Слава получила предложение выйти замуж
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Певица Слава сыронизировала, что получала предложение 28 раз.

Популярная российская певица, актриса и телеведущая Анастасия Сланевская, более известная как Слава в свои 43 года выглядит сногсшибательно. И это при том, что артистка уже успела стать бабушкой.

Невероятные вокальные данные и внешняя красота подарили исполнительнице хита "Одиночество" многомиллионную армию поклонников. Наверняка у звезды было и множество ухажеров, однако супругов всего два.

Певица Слава была замужем за Константином Морозовым, в браке родилась дочь Александра. После расставания звезда более 18 лет состояла в отношениях с бизнесменом, главной крупного финансово-промышленного холдинга Анатолием Данилицким. У пары родилась наследница Антонина.

Последние несколько месяцев певица Слава страдала из-за расставания с любимым. Семейные проблемы пара вынесла на всеобщее обозрение и обменивалась заявлениями в социальных сетях. Однако неожиданно для всех пикировка закончилась воссоединением.

Певица Слава рассказала Алле Довлатовой в эфире "Русского радио", что возобновила отношения с бывшим мужем. Она также подчеркнула, что в очередной раз получила от любимого предложение выйти замуж официально.

Пока что артистка не приняла окончательного решение. Певица Слава отметила, что им с мужем хорошо и в нынешнем статусе. Звезда сыронизировала, что получала предложение 28 раз.

19 июля 2023, 15:56
Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Слава, Киркоров, Климова: кто из звезд шоу-бизнеса имеет цыганские корни

Александр Бердников. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Слава (Анастасия Сланевская). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press / Evgeny Philippov/Global Look Press
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com

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